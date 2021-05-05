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Ertuğrul Sağlam: Üst ligi hak ettik

05.05.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekip ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, bir üst lige çıkmayı hak ettiklerini belirtti.

Ertuğrul Sağlam: Üst ligi hak ettik

Sağlam, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, uzun bir maratonun sonuna geldiklerini söyledi.

Kovid-19 olan iki oyuncunun tedavisinin devam ettiğini belirten Sağlam, "Adanaspor maçında Dja Djedje kart cezası nedeniyle olmayacak bunun dışında eksik bir oyuncumuz yok. Son 3-4 haftada olduğu gibi bize yakışan mücadele ve futbolu ortaya koyacağız. Adanaspor'u mağlup ederek sonrasında bizi bir üst lige yani Süper Lig'e taşıyacak sonuçları bekleyeceğiz." diye konuştu.

"Allah'ın adaleti şaşmıyor"
Sezon başından bu yana çok çalıştıklarını, büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Sağlam, önlerine çıkan bir çok engeli aşmayı başardıklarını ifade etti.

Sağlam, zaman zaman tökezlediklerini de dile getirerek, şöyle devam etti:

"İyi niyetle işimizi yapmaya çalıştık ve işi buraya kadar getirdik. Yapmamız gereken iş, aynı şekilde pazar günü son haftada camiamıza ve bize yakışanı yapıp sonra beklemek. En büyük güvencemiz şu ki, Allah'ın adaleti şaşmıyor. O hak edene hak ettiğini mutlaka veriyor. Biz de buna inanıyoruz, üst lige çıkmayı hak ettik, sonuna kadar hak ettik."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 9 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sağlam'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma, 5'e 2 top kapma, dayanıklılık koşusu, şut çalışması ve 8'e 8 yarı saha maçıyla son buldu.

Antrenmana Kovid-19 tedavileri devam eden Jugurtha Hamroun, kaleci Ahmet Altın ile sakatlığı bulunan Tomane katılmadı.

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