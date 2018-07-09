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Ertuğrul Taşkıran, Atiker Konyaspor'da

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 09.07.2018 20:57 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, anlaşmaya vardığı kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ertuğrul Taşkıran, Atiker Konyaspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transfer Ertuğrul Taşkıran Süper Lig’de 91 karşılaşmada eldiven giydi. Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tecrübesi de bulunan file bekçisi için bonservis ücreti ödenmedi.

Yeşil-beyazlılar transferle bu sezon kaleci kontenjanı tercihlerinin tamamını yerli isimlerden yana kullanmış oldu.

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ertuğrul taşkıran Atiker Konyaspor

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