Ertuğrul Taşkıran, Atiker Konyaspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni transfer Ertuğrul Taşkıran Süper Lig’de 91 karşılaşmada eldiven giydi. Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tecrübesi de bulunan file bekçisi için bonservis ücreti ödenmedi.
Yeşil-beyazlılar transferle bu sezon kaleci kontenjanı tercihlerinin tamamını yerli isimlerden yana kullanmış oldu.
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