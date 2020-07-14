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ERÜ Rektörü Çalış’ın , “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 10:42 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında birlik ve demokrasinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
Rektör Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“15 Temmuz 2016’da FETÖ / PDY mensubu teröristlerin girişimi ile ülkemiz bir ihanet girişimi ile karşı karşıya gelmiştir. O gece hain terör örgütü mensuplarına meydanlarda aziz milletimiz, unutulmayacak bir ders vermiştir.
Şanlı tarihe sahip olan Türk Milleti, Çanakkale Zaferin de genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle herkesin cephelerde kendini siper ettiği gibi, 15 Temmuz gecesi de vatanı için birlik beraberlik içerisinde olmuş ve bağımsızlığı için canını seve seve vermeye tereddüt etmemiştir.
15 Temmuz günü tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir ki milletimizin birliğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden FETÖ/PDY veya PKK, adı ne olursa olsun, kime hizmet ederse etsin, terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri hiçbir zaman başarılı olamayacak, menfur emellerini asla gerçekleştiremeyecek ve bizleri Büyük Türkiye hedefimizden alıkoyamayacaktır.
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ‘Tek Devlet, Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet’ inancı ile meydanlara inerek vatan topraklarına sahip çıkan aziz Türk Milleti’ni kimse bölmeye ve parçalamaya cesaret edemeyecektir.
Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ederken canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor; gösterdiği büyük cesaret ve mücadeleden dolayı aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.”

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