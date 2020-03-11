YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. ERÜ Rektörü Çalış’tan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yıldönümü Mesajı

ERÜ Rektörü Çalış’tan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yıldönümü Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.03.2020 11:37 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Çalış, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İstiklal Marşı’mızın ‘Milli Marş’ olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. İstiklalimizin sembolü olan Milli Marşımız, Aziz Milletimizin bağımsızlığını ve millet olarak kenetlenme duygularını perçinleyen eşsiz bir şaheserdir. Ülkemizi parçalamaya çalışan hain güçlere, her zaman meydanlarda tek yürek olarak hep bir ağızdan seslendiğimiz, İstiklal Marşımız, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü ölümsüzleştiren ve başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin ufkunu kapsayıcı asil bir değerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizin Ruhları şad ve mekânları cennet olsun.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:53
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Büyükşehir Meclisi toplandı

Büyükşehir Meclisi toplandı

Kayseri büyük erkekler basketbolda finalin adı belli oldu

Kayseri büyük erkekler basketbolda finalin adı belli oldu

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.