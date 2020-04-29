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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış:

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Vize, finaller, bütünleme ve ek ders sınavları yüz yüze yapılacak” dedi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilere sınavlarla ilgili bilgiler verdi. Çalış, “Üniversitemizde uzaktan eğitim yöntemiyle verilen tüm dersler için ortak dersler hariç, vize ve final sınavı aynı gün tek oturumda yaz döneminde ilan edilecek akademik takvimde belirtilen tarihte yüz yüze, bütünleme ve ek ders sınavları da yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ortak derslerin (Atatürk İlke İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) yıl sonu sınavı 6-7 Haziran 2020 ve bütünleme sınavı 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde online olarak devam/devamsızlık durumu göz önünde tutulmaksızın yapılması planlanmaktadır. Üniversitemizde 2019-2020 eğitim öğretim yılında ortak dersler (Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) haricinde yaz okulu uygulaması planlanmamaktadır” dedi.
Prof. Dr. Çalış, “Sevgili öğrenciler bu planlamalar inşallah süreç istediğimiz ve beklediğimiz şekilde olursa planladığımız bir durum. Tabi ki olası aksi durumlarla ilgili planlamalar içinde çalışıyoruz. Sevgili öğrencilerim bu zorlu süreçte yaşadıklarınızın farkındayız. Önümüzdeki süreçte akademik kadromuz tüm sıkıntıları dikkate alarak süreci kolaylaştırma konusunda azami hassasiyet göstermeleri konusunda bizzat takipçi olacağım. Siz sağlıklı kalın, derslerinize çalışın” diye konuştu.

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