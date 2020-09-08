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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, birim ziyaretleri kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretinde Rektör Çalış, kayıt döneminde yapılan çalışmalar hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Karaaslan ve Daire Başkanı Mustafa Topaktaş’tan bilgiler aldı.
İşlemleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelen öğrenciler ile de sohbet eden Rektör Çalış, daire başkanlığında gerçekleştirilen çalışmaları da yakından inceledi. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ziyaretinde Rektör Çalış’a, Genel Sekreter Murat Yenisu da eşlik etti.

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