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Erwin Koeman: Çok şey gördüm ama bunları açıklamak istemiyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman, "Gruptaki durumumuzu biliyoruz. Turu geçmeyi garantileme şansımız var. Son derece açık, hedefimiz de bu" dedi. Koeman, göreve 3 Ağustos'ta başladığını hatırlatarak, "Benfica maçına çok yakındık. Çok şey gördüm, bunları basına söylemek istemiyorum. Ben neler gördüğümü biliyorum" ifadelerini kullandı.

Erwin Koeman: Çok şey gördüm ama bunları açıklamak istemiyorum

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile sarı lacivertli futbolcu Roman Neustadter, Dinamo Zagreb ile UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesi öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Ülker Stadyumu'nda yapılan basın toplantısına görüşlerini bildirerek başlayan Koeman, "Gruptaki durumumuzu biliyoruz. Turu geçmeyi garantileme şansımız var. Hedefimiz bu olmalı, hedefimiz de bu. Son derece açık" dedi.

"ÇOK ŞEY GÖRDÜM AMA BUNLARI SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"
Göreve 3 Ağustos'ta başladığını hatırlatan Hollandalı çalıştırıcı, "6-7 haftalık bir dönemi kaçırdım. En önemli haftalar o haftalardı. Ben ilk başladığımda Benfica maçına çok yakındık. Çok şey gördüm, bunları basına söylemek istemiyorum. Ben neler gördüğümü biliyorum" ifadelerini kullandı.

"BU DURUM OYUNCULAR İÇİN SIKINTI YARATMAMALI"
Takımdaki geleceği ile ilgili bir soruya Koeman, "Herkes neler olacağını bilmek ister. Bu soruyu üstlerime sormanız gerekiyor. Şu anda buradayız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular için sıkıntı yaratmamalı bu durum. İşiniz performans göstermek. Bu takımı bir şekle sokabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Pozisyonlarımızı biliyoruz, çok şey yapmamız gerekiyor. Milli arada birçok oyuncumuz birçok ülkeye seyahat etti. Galibiyet çok önemli. Kazanmamız halinde kafamızdaki stres daha az olacaktır" yanıtını verdi.

"BEN GÖRDÜKLERİMDEN BİR SONUÇ ÇIKARDIM"
Çok şey gördüğü ancak söylemek istemediği demeciyle ilgili gelen bir soruya cevap veren Koeman, "O kısımla ilgili bir şey söylemeyeceğim, özel bir konu. Herkes kötü bir şey söylediğimi sanıyor. Ben gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Son derece açık benim kafamda" diye konuştu.

Koeman son olarak Trabzon'da aldıkları mağlubiyetle ilgili çözmeleri gereken durumlar olduğunu söyleyerek, "Pazar günü bir mağlubiyet aldık, çözmemiz gereken durumlar var. 8 maç vardı bizi bekleyen. Biz bu maçlara çıkmaktan memnunuz. Zor bir durumdayız ama maçlara çıkmak istiyoruz. Maçlara çıkmak bize iyi gelecek" dedi ve sözlerini noktaladı.

NEUSTADTER: "SADECE TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"
Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter ise çok uzun soluklu planlar yapmadığını belirterek, "Kariyer planım maçı kazanmak. 6 ay sonrası veya 2 hafta sonrasını düşünmüyorum. Sadece takıma katkı sağlamak istiyorum. Güven kazanmak istiyorum, maçları kazanmak istiyorum. Diğer hiçbir şeyi bilmiyorum, sadece yarına odaklanıyorum. O kadar uzağa bakmıyorum" diye konuştu.

"ŞANSIN YANIMIZDA OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Takımdaki kötü gidişat ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Neustadter, şunları söyledi:

"Bunun cevabını vermek zor. Çok fazla şey bir araya geldi. Takım istiyor, çalışıyor. Gol atmak istiyoruz, savunma yapmak istiyoruz. Bir süre, Trabzonspor maçına kadar performansımız yükseldi ancak Trabzonspor maçında tekrar bir düşüş yaşadık. Şansın da yanımızda olmadığını düşünüyorum. Bazı maçlar var, 1-0'ı bulsak biz avantajlı olacaktık ancak olmadı. Bunları başaramadık. Umarım bu maçta bunu başarırız ve ilk golü atan taraf oluruz."

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Fenerbahçe Erwin Koeman Roman Neustadter dinamo zagreb

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Dinamo’ya 4 atmalısın Erwin.
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