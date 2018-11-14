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Erwin Koeman Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un takıma dönmesini bekliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

Milli takım arasına giren Fenerbahçe'de, sakatlardan iyi haber bekleniyor. Erwin Koeman, Alper Potuk ve Mehmet Ekici'den özel bir beklentiye sahip.

Erwin Koeman Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un takıma dönmesini bekliyor

Milli takım arasına giren Fenerbahçe'de, sakatlardan iyi haber bekleniyor. Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un tedavi süreçleri hızlı bir şekilde devam ederken, orta saha için de beklenti oluştu. Erwin Koeman'ın kurguladığı oyun kuruculu orta saha sisteminde hem Mehmet Ekici hem de Alper Potuk'tan özel bir beklenti hakim.

Özellikle Mehmet Ekici'nin bu oyuna hemen uyum sağlaması umulurken, yeni bir Valbuena çıkışının gelebileceği ön görülüyor.

Benzer şekilde Alper'e de oldukça güvenen Erwin Koeman, Trabzonspor maçı öncesi her iki yıldızından da iyi haber almak istiyor.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Erwin Koeman alper potuk mehmet ekici

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