Erwin Koeman Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un takıma dönmesini bekliyor

Milli takım arasına giren Fenerbahçe'de, sakatlardan iyi haber bekleniyor. Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un tedavi süreçleri hızlı bir şekilde devam ederken, orta saha için de beklenti oluştu. Erwin Koeman'ın kurguladığı oyun kuruculu orta saha sisteminde hem Mehmet Ekici hem de Alper Potuk'tan özel bir beklenti hakim.

Özellikle Mehmet Ekici'nin bu oyuna hemen uyum sağlaması umulurken, yeni bir Valbuena çıkışının gelebileceği ön görülüyor.

Benzer şekilde Alper'e de oldukça güvenen Erwin Koeman, Trabzonspor maçı öncesi her iki yıldızından da iyi haber almak istiyor.

(Milliyet)

