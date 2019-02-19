Erwin Koeman Umman Milli Takımı'nın başına geçiyor

MYNET.COM | Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yardımcılığını yapan ve genç teknik adamın görevine son verilmesinin ardından bir süre Fenerbahçe'nin başına geçen Erwin Koeman'ın yeni adresi belli oluyor.
Hollanda basınında yer alan habere göre Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak. Asya Kupası'nda yaşanan başarısızlık sonrası Pim Verbeek'in görevine son veren Umman'ın Koeman ile anlaşmak üzere olduğu ve Hollandalı çalıştırıcıyı ülkeye davet ettiği kaydedildi.
Umman Futbol Federasyonu da Erwin Koeman'ın ülkeye geldiğini doğrularken, başarılı çalıştırıcının tek adayları olduğunu ifade etti.
Erwin Koeman Fenerbahçe'den önce Everton ve Southampton'da kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapmıştı.
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