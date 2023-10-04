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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine Engelsiz Bayrak ödülü

04.10.2023 08:22 | Son Güncelleme:
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YÖK 2022 Engelsiz Üniversite ödüllerini kazanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi birimlerine bayrakları, Rektör Prof. Dr. Akın Levent tarafından Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın’a senato toplantısında düzenlenen törenle takdim edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine Engelsiz Bayrak ödülü

2023 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ile yapılan değerlendirme sonucunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç birimde “mekânda erişebilirlik “(Turuncu Bayrak) ödülüne layık görülürken, Eğitim Fakültesi “eğitimde erişebilirlik” (Yeşil Bayrak) ödülünü almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, engelsiz üniversite çalışmaları sonucunda alınan bu ödül ile mutluluk ve gururu birlikte yaşadıklarını ifade etti. Üniversitenin yerleşkelerinde, yapısal erişilebilirlik olanaklarının yanında, eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetlere de erişilebilirliğin artırılması için çalışmalara devam edileceğini belirten Rektör Levent, “Bundan sonra da aynı anlayışımızı üniversitemizin tüm birimlerinde uygulamaya çalışacağız. Ödülleri kazanmamızda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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