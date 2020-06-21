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Erzincan için kuvvetli yağış uyarısı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.06.2020 08:08 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu’daki 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 12.

Erzincan için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu’daki 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelerde, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı Ardahan il geneli ile Erzincan ili ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı:
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı Ardahan il geneli ile Erzincan ili ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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