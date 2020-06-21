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Erzincan Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün istihdama ve üretime büyüyerek katkı sunmaya devam ediyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.06.2020 08:15 | Son Güncelleme

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut ve parti teşkilatı Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ettiler.Erzincan Organize Sanayi Bölgesine, son Başbakan Binali Yıldırım’ın destekleri ile Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci’nin görüşmeleri sonucunda yeni tekstil fabrikaları, sera fabrikası, seralar, fiber ve plastik sanayi kuruldu.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün istihdama ve üretime büyüyerek katkı sunmaya devam ediyor

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut ve parti teşkilatı Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ettiler.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesine, son Başbakan Binali Yıldırım’ın destekleri ile Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci’nin görüşmeleri sonucunda yeni tekstil fabrikaları, sera fabrikası, seralar, fiber ve plastik sanayi kuruldu. Mevcut kiremit fabrikası ise geliştiriliyor.
Sera, tekstil, fiber optik, kiremit alanlarında faaliyet gösteren firmalara gerçekleştirilen ziyaretler ile ilgili olarak konuşan Erzincan Milletvekili Karaman; "İl başkanımız ve teşkilât yönetimindeki arkadaşlarımızla ve OSB Müdürü eşliğinde Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ziyaretlerimizde Tekstilin, Fiber Optik Fabrikasının, Sanayinin ve Seracılığın hızla gelişmekte olduğu ilimizde bölgemize hemşehrilerimize sağladığı katkılarını birkez daha müşahade ettik, gururlandık. Emek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
Firma sahipleri ise ziyaretlerle ilgili olarak her zaman yanlarında olup kendilerine destek veren başta Binali Yıldırım’a ve Erzincan Milletvekillerine teşekkürlerini ilettiler. İstihdam ve üretim, hizmetlerini artırarak çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

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