YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.03.2020 23:33 | Son Güncelleme

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fırsatçılığı yapan firma ve işletmeleri ifşa edeceklerini bildirdi.

Tanoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19'un ülkede görülmesinin ardından, bazı işletmelerin durumdan istifade ederek özellikle maske, dezenfektan, kolonya ve benzeri hijyen ürünler ile gıda ürünlerinde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği yönünde bazı şikayetlerin gündeme geldiğini belirtti.

Fahiş fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığınca gerekli açıklamaların yapılıp tespiti halinde yasal işlem başlatılacağını hatırlatan Tanoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki ülkemiz genelinde bazı firmaların bu durumu fırsat bilerek ihtiyaca yönelik sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uygulamaya devam ettikleri görülmüştür. Erzincan TSO olarak durumu yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar üyemiz ve esnafımız hakkında herhangi bir şikayet gelmediğinin bilinmesini isterim."

Tanoğlu, üyelerinin bu tür gayriahlaki davranışlara asla tenezzül etmeyeceğine işaret ederek, bundan sonraki süreçte de kentte söz konusu fırsatçılığın gerçekleşmeyeceğini öngördüklerini belirtti.

Ticaretin nabzını elinde tutan en önemli sivil toplum kuruluşu olduklarını belirten Tanoğlu, "Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı asla sessiz kalmayacağız. Çalışma alanımızın içinde haksız fiyat artışı yapan firmaların tespit edilmesi halinde disiplin mekanizmalarımız sonuna kadar çalıştırılacaktır. Ayrıca bu tür firmaların ifşa edilerek hak ettikleri cezaların verileceğinin de bilinmesini isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
Anahtar Kelimeler:
erzincan Ticaret ve Sanayi Odası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:37
İkindi
15:56
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Erzincan Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.