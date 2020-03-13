Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fırsatçılığı yapan firma ve işletmeleri ifşa edeceklerini bildirdi.

Tanoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19'un ülkede görülmesinin ardından, bazı işletmelerin durumdan istifade ederek özellikle maske, dezenfektan, kolonya ve benzeri hijyen ürünler ile gıda ürünlerinde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği yönünde bazı şikayetlerin gündeme geldiğini belirtti.

Fahiş fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığınca gerekli açıklamaların yapılıp tespiti halinde yasal işlem başlatılacağını hatırlatan Tanoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki ülkemiz genelinde bazı firmaların bu durumu fırsat bilerek ihtiyaca yönelik sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uygulamaya devam ettikleri görülmüştür. Erzincan TSO olarak durumu yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar üyemiz ve esnafımız hakkında herhangi bir şikayet gelmediğinin bilinmesini isterim."

Tanoğlu, üyelerinin bu tür gayriahlaki davranışlara asla tenezzül etmeyeceğine işaret ederek, bundan sonraki süreçte de kentte söz konusu fırsatçılığın gerçekleşmeyeceğini öngördüklerini belirtti.