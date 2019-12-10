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Erzincan Valisi Arslantaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.12.2019 12:23 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Arslantaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Arslantaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Vali Arslantaş, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölün'de kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

AA foto muhabirlerinin birbirinden güzel fotoğraflar çektiğini ve kareleri seçmekte zorlandığını ifade eden Vali Arslantaş, şöyle konuştu:

"Haber kategorisinde Yavuz Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve hidrokarbon yataklarında ülkemizin hakkını korumak üzere yola çıkmasını hem haber hem de resim açısından tercih ettik. Yaşam kategorisinden 'Yapraklar arasında', Kırıkhan'daki Gölbaşı Gölü'nde çekilmiş bir resim. Spor kategorisinde 'Çıldır Gölü'nde kış şöleni' Hüseyin Yıldız'ın çektiği resmi tercih ettik. Çok orijinal fotoğraf. Sanki Hacivat-Karagöz oyunu, bir gölge oyunu gibi; gerçekle gölgeyi bir araya getiren enfes bir resim. Hüseyin Yıldız'ı tebrik ediyorum."

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Anadolu Ajansı "Yılın Fotoğrafları" oylaması erzincan Erzincan Valisi Ali Arslantaş

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