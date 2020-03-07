YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan Valisi Arslantaş İdlib'deki saldırıda yaralanan askeri ziyaret etti

Erzincan Valisi Arslantaş İdlib'deki saldırıda yaralanan askeri ziyaret etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Arslantaş İdlib'deki saldırıda yaralanan askeri ziyaret etti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nü evinde ziyaret etti.

Protokol üyeleri, yaralı askerin annesi Halime ve babası Abdullah ile bir süre sohbet ederek evlatlarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Arslantaş, kahraman Mehmetçiğin tedavisine tüm imkanlar kullanılarak devam edileceğini söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla her zaman ailenin yanında olacağını ifade eden Arslantaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
Anahtar Kelimeler:
erzincan İdlib ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

Erzincan Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:39
Öğle
12:38
İkindi
15:52
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Çıçek Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Dondurucu soğuklarda safari gezintisi

Dondurucu soğuklarda safari gezintisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

Erzincan’da akademisyenler lise öğrencileriyle bir araya geldi

Erzincan’da akademisyenler lise öğrencileriyle bir araya geldi

Orgeneral Turmuş’tan Başkan Çakır’a Veda Ziyareti

Orgeneral Turmuş’tan Başkan Çakır’a Veda Ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.