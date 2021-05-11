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Erzincan ve Kars'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepkiler

11.05.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan ve Kars'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepkiler

ERZİNCAN (AA) - Erzincan ve Kars'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, yazılı açıklamasında, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi, Filistin devletinin başkenti olduğunu belirtti.

Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyoruz. İsrail devleti uluslararası kararlara, sözleşmelere saygı duymasını öğrenmeli, buna aykırı davranışlarının hesabını da uluslararası arenada vermelidir. İsrail’i, işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı uygulamalarını sonlandırmaya, bölgede gerginliği ve hukuksuzluğu artıracak hareketlere son vermeye davet ediyoruz."

- Kars

Diyanet-Sen Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş ise sendika binasında yaptığı açıklamada, Kudüs'ün, Müslüman coğrafyaların her birinde yaşanan çok çeşitli imtihan ve işgallerin özeti olduğunu ifade etti.

"Kudüs ne haldeyse diğer Müslüman beldeleri de o haldedir, biz ne haldeysek Kudüs de o haldedir. Kudüs hak ile batılın savaşında, hak cephesinin temsilidir. Bizim için bir dava, dinmeyen bir sancıdır." diyen Keleş, Kudüs'ün tüm insanlığın öz davası olarak herkesi ilgilendirdiğini vurguladı.

İnsanlığı duyarlı olmaya davet eden Keleş, şunları kaydetti:

"Bugün Kudüs'ü kurtarmak demek, küresel batıl düzenini parçalamak demektir. Müslümanların bir olması demektir. Mazlumun elinden tutup kaldırmak, zalimleri yere sermek demektir. Kudüs davası, onu omuzlayan insanları da devletleri de öyle bir sevdayla öylesine bir donanım ve gayrete zorlar ki bu herkes için dünyayı da ahireti de mamur eder."

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