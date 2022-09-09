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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı ağustosta 35 bin 941 yolcuya hizmet verdi

09.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı ağustosta 35 bin 941 yolcuya hizmet verdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında ağustosta 35 bin 941 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, Ağustos 2022'de iç hatlarda 34 bin 531, dış hatlarda ise 1410 yolcu ağırladı.

Ağustosta havalimanındaki iç hatlarda 231 uçak, dış hatlarda ise 12 uçak iniş kalkış yaptı. Geçen ay havalimanındaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 412 ton olarak gerçekleşti.

Yılın 8 ayında havalimanında toplam yolcu trafiği 199 bin 421 kişi, iniş kalkış yapan uçak sayısı 1597, yük trafiği ise 2 bin 65 ton oldu.

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