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Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Van'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan'da 5 Aralık 2018'de Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında polislerce durdurulan 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde 1 ton 271 kilogram eroin bulunmasına ilişkin Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fehmi, Adem, Burhan ve Cumali Bilekçi, tutuksuz yargılanan iş adamı A.E. ve C.B. ile sanık avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık R.Y. ve S.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izleyicilerin alınmadığı duruşmada, sanıklar maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salona alındı. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı ve üyeleri ile polis ve jandarma görevlileri de maske taktı.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada savunma yapan sanıklar hakkında cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını sordu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında tüm sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutukluların mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları ise mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Duruşma süresince Erzincan Adalet Sarayı binası içi ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. Sanıklar, polis ekiplerince adliye çıkışında yoğun güvenlik tedbirleri doğrultusunda cezaevine gönderildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak ve uyuşturucu nakletmek" suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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