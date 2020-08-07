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Erzincan’da 27 bin 200 kurban kesildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Erzincan’da Kurban Bayramında il merkezi ve ilçeler dahil 27 bin 200 kurban kesildi.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada, "Erzincan’da vatandaşlarımız mezbaha, geçici kurban kesim yerleri, evlerde ve köy bahçeleri dâhil olmak üzere; kesim alanlarında kurbanlık olarak, 9 Bin 208 büyükbaş ve 17 Bin 980 adet küçükbaş olmak üzere toplam 27 Bin 188 adet hayvan kesmişlerdir.

Erzincan’da 27 bin 200 kurban kesildi

Erzincan’da Kurban Bayramında il merkezi ve ilçeler dahil 27 bin 200 kurban kesildi.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada, "Erzincan’da vatandaşlarımız mezbaha, geçici kurban kesim yerleri, evlerde ve köy bahçeleri dâhil olmak üzere; kesim alanlarında kurbanlık olarak, 9 Bin 208 büyükbaş ve 17 Bin 980 adet küçükbaş olmak üzere toplam 27 Bin 188 adet hayvan kesmişlerdir. Erzincan’da kurbanlık hayvan ihtiyacı üreticilerimizin yetiştirdiği büyük ve küçükbaş hayvanlarla karşılanmıştır. Bayram süresince İl genelinde bayram süresince gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır." dedi.

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