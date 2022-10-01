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Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

01.10.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.41'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Erzincan Tercan

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