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  4. Erzincan’da 50 çiftçiye yüzde 75 hibeli sera projesi için imzalar atıldı

Erzincan’da 50 çiftçiye yüzde 75 hibeli sera projesi için imzalar atıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.01.2020 21:10 | Son Güncelleme

Erzincan’da sera alanlarının yaygınlaştırılması projesi kapsamında yapılması planlanan 50 adet her biri 2 bin metrekarelik sera yapım işine yönelik sözleşme imzalandı.Proje kapsamında Erzincan’da kurulması planlanan 2 bin metrekarelik 50 adet sera ile sebze ve meyve yelpazesinin geniş bir şekilde pazarda her zaman kalabilmesi, halkın geçimine katkıda bulunması, ihracat yoluyla milli ekonomiye fayda sağlanması, yetiştirilecek ürünlerin kalitesinin daha yüksek olması ve seracılıkla ilgili olan cam, plastik gibi maddelerin Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde bir pazar oluşmasına imkân sağlanacak.Planlanan projeye yönelik açıklamada bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Erzincan’da örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda son iki yıldır bir atağa geçtik.

Erzincan’da 50 çiftçiye yüzde 75 hibeli sera projesi için imzalar atıldı

Erzincan’da sera alanlarının yaygınlaştırılması projesi kapsamında yapılması planlanan 50 adet her biri 2 bin metrekarelik sera yapım işine yönelik sözleşme imzalandı.
Proje kapsamında Erzincan’da kurulması planlanan 2 bin metrekarelik 50 adet sera ile sebze ve meyve yelpazesinin geniş bir şekilde pazarda her zaman kalabilmesi, halkın geçimine katkıda bulunması, ihracat yoluyla milli ekonomiye fayda sağlanması, yetiştirilecek ürünlerin kalitesinin daha yüksek olması ve seracılıkla ilgili olan cam, plastik gibi maddelerin Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde bir pazar oluşmasına imkân sağlanacak.
Planlanan projeye yönelik açıklamada bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Erzincan’da örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda son iki yıldır bir atağa geçtik. Geçen yıl Ahıskalı kardeşlerimiz için 85 dönümlük serayı üretime açmıştık. Doğu Anadolu Bölgesinde sebze yetiştirilebilen tek mikroklima ikliminin Erzincan’da olduğunu ve Erzincan’ın çevresinde yaklaşık 2,5 milyon nüfus barındırdığını tespit ettik. 50 çiftçimize yüzde 75 hibeli 100 dönümlük yeni bir sera projesi başlattık. Yaklaşık 8 milyon TL maliyeti olan bir projeydi. 6 milyon TL’ye yüzde 25 kırımla ihale edildi. Bunun 4,5 milyon TL’sini İl Özel İdaresi olarak biz karşılayacağız. 1,5 milyon TL’sini ise çiftçilerimiz karşılayacaklar.” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ali Arslantaş ve ERCANSA firması sahibi Baycan Sarısu arasında sera yapım işine yönelik sözleşme imzalandı.

Erzincan’da 50 çiftçiye yüzde 75 hibeli sera projesi için imzalar atıldı

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