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Erzincan'da 6 kilo uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

17.11.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 6 kilo uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 6 kilo 161,66 gram metamfetaminin ele geçirildiği tırın sürücüsü cezaevine gönderildi.

Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, İran plakalı bir tırı durdurdu.

Araçta, narkotik detektör köpek yardımı ile yapılan aramada, sürücünün bulunduğu bölümde 6 kilo 161,66 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.F, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

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