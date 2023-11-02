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Erzincan'da 88 düzensiz göçmen ile 72 şüpheli yakalandı

02.11.2023 11:21 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da düzenlenen operasyonlarda, 88 düzensiz göçmen ile aranan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 72 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-31 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon ile denetimlerde, aranması ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 72 şüpheli yakalandı, 674 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.

Kent genelinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 88 düzensiz göçmen de yakalandı.

Ekipler, kontrol ettikleri 41 bin 96 araçtan bin 559 sürücü ile 5 bin 923 plakaya ceza kesti, 175 aracı da trafikten menetti.

Uygulamalarda, 4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 218 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, 9 kesici alet, 35 mermi, 2.446 gram esrar, 189 sentetik ecza, bin 189 captagon, 5 gram bonzai, 161 bin 364 gram skunk, 6 kilogram tütün ele geçirildi.

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