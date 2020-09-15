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Erzincan’da Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü’nün organize ettiği 33.

Erzincan’da Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü’nün organize ettiği 33. Ahilik Kültür Haftası programları kapsamında Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılım ile Vali Mehmet Makas ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun makamlarında ziyaret edildi.
Ziyaretlere Birlik Başkanı Bedir Limon, Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, Birlik Genel Sekreteri Halil İbrahim Babacan, yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı katıldı.
Vali Mehmet Makas tarafından Erzincan’da yılın ahisi seçilen altın, gümüş mücevher imalatı ve onarımı mesleğini 60 yıldır icra eden Ömer Cemil Tekle’ye, yılın kalfası seçilen ve lokantacılık meleğini icra eden Ramazan Tüfenk’e ve yılın çırağı seçilen, elektrikçilik mesleği icra eden Devran Ersin Daşdemir’e günün anısına plaket ve onur belgesi takdiminde bulunuldu.
Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ziyaretlerinde Ahilik Kültürün önemine dikkat çekti ve Ahilik Kültür Haftası ile ilgili bilgiler vererek, ziyaret anısına Vali Mehmet Makas’a ve Belediye Başkanı Bekir Aksun’a hediye takdiminde bulundu.

Erzincan’da Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı

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