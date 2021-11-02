YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı

Erzincan'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı

02.11.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Doğukan Ö'nün kullandığı İliç 112 Acil Servisine ait 24 BA 113 plakalı ambulans, hasta naklinden döndükten sonra Erzincan-İliç kara yolu Acemoğlu mevkisinde yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Yusuf P. ve Keziban K, olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandıErzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
12:11
İkindi
15:00
Akşam
17:27
Yatsı
18:46

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Dünya Eczanei Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahiye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.