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  4. Erzincan’da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan’da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA AA
04.03.2024 13:39
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Erzincan'da bir aracın stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Erzincan’da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı Polis Kontrol Noktası'nda durulan bir araçta yapılan aramada, stepneye zulalanmış 4 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S.M. ve P.E, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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