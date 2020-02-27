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Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 27.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Valilik, İranlı kişide ilk belirlemelere göre koronavirüs emaresine rastlanmadığını açıkladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da İranlı bir kişinin, yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran vatandaşı tır şoförü 33 yaşındaki A D'nin, Türkiye'ye 20 Şubat'ta giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

A.D'nin Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, gerekli tetkiklerin sonucu çıkıncaya kadar izole edilmiş odada muhafaza edilen hastanın, ilk belirlemelere göre koronavirüs taşıdığına dair bir emareye rastlanmadığı kaydedildi.

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Erhan Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
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Refahıye Eczanesi
Refahiye
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