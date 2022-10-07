Erzincan'da bir tırda 5 kilo 454 gram metamfetamin ele geçirilirdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kullandığı tırda 5 kilo 454 gram metamfetamin ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında A.G'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırın çekicisindeki aramada, aracın soğuk hava sisteminde kullanılan motor kısmına saklanan 5 pakette 5 kilo 454 gram metamfetamin bulundu.

Uyuşturucuya el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

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