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Erzincan'da boş havuzda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

11.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aç ve bitkin olduğu gözlenen köpek, itfaiye ekiplerinin verdiği suyu içip mama yedi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da boş havuza düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 metrelik boş havuz içerisinde köpeğin mahsur kaldığını gören duyarlı vatandaşlar, kendi çabaları sonuçsuz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan köpeği yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.

Aç ve bitkin olduğu belirlenen köpek, itfaiye çalışanlarının su ve yiyecek vermesinin ardından bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşlar, gösterdikleri çaba ve duyarlılıktan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

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