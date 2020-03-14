YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da büyükbaş hayvan çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandı

Erzincan'da büyükbaş hayvan çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.03.2020 00:29 | Son Güncelleme

Erzincan'da büyükbaş hayvan çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen ve Sivas'ta yakalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Refahiye'nin Kayı köyünde 18 Ocak'ta meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının ardından şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmada, olayın şüphelileri olduğu öne sürülen S.Y. H.Y. G.D. ve Y.Y, Sivas'ta gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan S.Y. ile H.Y, tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
Anahtar Kelimeler:
2 kişi büyükbaş erzincan Hayvan Hırsızlığı Refahiye Şüpheli tutuklandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:28
Öğle
12:36
İkindi
15:56
Akşam
18:35
Yatsı
19:52

Erzincan Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.