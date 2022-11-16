YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erzincan’da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

16.11.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da müstakil evin çatısında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan’da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Merkez Akyazı Terzibaba Mahallesinde Ü.F.’ye ait müstakil evde kalorifer kazanının patlamasından dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın evin çatısına sıçrayarak kısa sürede bütün çatıyı sardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını fazla büyümeden söndürerek kontrol altında aldı. AFAD ve sağlık ekipleri ise olay yerinde tedbir alarak bir süre bekledi. Çıkan yangında evin çatı tamamen kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri uzun süren soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan’da kırmızı et ürünleri işleme tesisi kuruluyorErzincan’da kırmızı et ürünleri işleme tesisi kuruluyor
Tekirdağ'da deniz kıyısında karaca yavrusu görüntülendiTekirdağ'da deniz kıyısında karaca yavrusu görüntülendi
Adana'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandıAdana'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Erzincan Namaz Vakitleri 17 Kasım Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
07:01
Öğle
12:12
İkindi
14:49
Akşam
17:12
Yatsı
18:34
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.