YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 211 şüpheli yakalandı

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 211 şüpheli yakalandı

04.04.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da, jandarma tarafından geçen ay yapılan uygulamalarda, 40 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 211 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik mart ayında çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 169 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 211 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, çalışmalarında 40 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 1 kişiyi de yakaladı. Düzensiz göçmenlerden 36'sı işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ise kentteki 7 faili meçhul olayı aydınlattı.

Jandarma ekipleri ayrıca çok sayıda kaçak malzeme ile uyuşturucu ele geçirdiği çalışmalarda, konuyla ilgili yakalanan 21 şüpheli hakkında da işlem başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavandan damlayan su esnafı mağdur ediyorTavandan damlayan su esnafı mağdur ediyor
Antalya'da ağıla giren kurtlar 243 küçükbaş hayvanı telef ettiAntalya'da ağıla giren kurtlar 243 küçükbaş hayvanı telef etti
Yıllarca tamamlanmayan binayı iş makinesi yıktıYıllarca tamamlanmayan binayı iş makinesi yıktı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan denetim jandarma mart ayı uygulama

Erzincan Namaz Vakitleri 4 Nisan Salı

İmsak
04:29
Sabah
05:55
Öğle
12:30
İkindi
16:05
Akşam
18:55
Yatsı
20:15

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Salı

Erzincan eczanesi
Merkez
Güliz eczanesi
Cayirli
Bariş eczanesi
Tercan
Ihlamur eczanesi
Merkez
Refahiye eczanesi
Refahiye
Fatma eczanesi
Ilic
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.