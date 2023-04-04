Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 211 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik mart ayında çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 169 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 211 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, çalışmalarında 40 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 1 kişiyi de yakaladı. Düzensiz göçmenlerden 36'sı işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ise kentteki 7 faili meçhul olayı aydınlattı.

Jandarma ekipleri ayrıca çok sayıda kaçak malzeme ile uyuşturucu ele geçirdiği çalışmalarda, konuyla ilgili yakalanan 21 şüpheli hakkında da işlem başlattı.

