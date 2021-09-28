Erzincan'da cinayet sanığına 24 yıl hapis

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde cesedi toprağa gömülü bulunan Abdullah Yalman'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, cinayet ve hırsızlık suçlarından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Feridun Durmaz, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, dosyaya giren deliller doğrultusunda sanığın "kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Maktul Yalman'ın ailesinin avukatları ise sanık Durmaz'ın tasarlayarak canavarca hisle cinayeti işlediğini savunarak sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Durmaz'ın avukatı da önceki savunmaları tekrar ettiklerini belirterek, olayın ağır tahrik altında işlendiğini ve "nitelikli yağma" suçunun bulunmadığını iddia etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Durmaz'ı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini değerlendiren heyet, Durmaz'a verilen cezayı 18 yıla düşürdü.

Heyet ayrıca maktulün üzerinden para alan sanığa "hırsızlık" suçundan 6 yıl daha ceza vererek Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olayın geçmişi

19 Ağustos 2020'de, Tercan ilçesinde annesiyle yaşayan ve 10 gün haber alınamayan Abdullah Yalman'ın (62) bulunması için İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı görevlilerin de desteğiyle çalışma başlatılmıştı.

Yaklaşık 5 saat süren arama çalışması sonucu ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çiftlikler mevkisinde bir ağacın altında, av tüfeği ile vurulmuş ve üzeri toprakla örtülmüş olarak bulunan cesedin Abdullah Yalman'a ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen ve emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen Feridun Durmaz, tutuklanmıştı.

