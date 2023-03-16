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Erzincan'da dağdan kopan kaya parçaları köydeki bir eve zarar verdi

16.03.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Refahiye ilçesinde dağlık alandan kopan kaya parçaları bir evde hasara yol açtı.

Erzincan'da dağdan kopan kaya parçaları köydeki bir eve zarar verdi

İlçeye bağlı Sarıbayır köyünde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hanım Yöney'e ait eve, köyün üst tarafında bulunan Başıbağlıtaş mevkisindeki dağlık alandan kopan kaya parçaları çarptı.

Evde hasar oluşurken köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Sarıbayır Köyü Muhtarı Yaşar Alkın, AA muhabirine, daha önce de köylerine aynı bölgeden farklı zamanlarda kaya parçası düştüğünü belirterek, "Köyümüz ciddi risk altında, Hanım teyzemizin evi ve evin etrafındaki teller, kopan kaya parçalarının köy merkezine kadar gelmesini engelledi. Yağmur yağdıktan sonra tehlike daha da artıyor. Bu dağdaki diğer kaya parçaları da koparsa köyümüz yok olabilir. Üst düzey tedbir alınması gerekiyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Refahiye afad

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