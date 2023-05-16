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Erzincan'da deredeki balçığa batan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

16.05.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da dere içerisinde bulunan balçık alanda mahsur kalan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzincan'da deredeki balçığa batan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kent merkezine bağlı Akyazı Mahallesi Ekşisu sazlığının dere kenarında büyükbaş hayvanlarını otlatan Ender Budak, eve dönüş yolunda bir ineğinin kaybolduğunu fark etti.

İneğinin dere içerisindeki balçık alanda mahsur kaldığını gören Budak, kendi çabasıyla hayvanı bulunduğu yerden kurtaramayınca jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme aracı üzerinde bulunan merdiven yardımı ile mahsur kalan ineğe halat bağladı. Halatla dere kenarına çekilen inek, bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Balçık içerisinde bulunan ineği yıkayan itfaiye ekipleri su vererek hayvanı sakinleştirmeye çalıştı.

Hayvanın sahibi Ender Budak, itfaiye ve jandarma ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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