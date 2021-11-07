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Erzincan'da dereye devrilen araçtaki karı kocayı AFAD ekipleri kurtardı

07.11.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da dereye devrilen araçtaki karı kocayı AFAD ekipleri kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da köprüden dereye devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

Süleyman D'nin kullandığı 67 AAE 303 plakalı hafif ticari araç Erzincan-Tatlısu köy yolunda köprüden dereye devrildi.

Çevredekiler, araçta sıkışan yaralıları çıkaramayınca durumu jandarma, İl Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipleri araçta sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Gülnaz D'yi yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtardı.

Yaralılar ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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