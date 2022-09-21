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Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

21.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Recep Kececi'nin (70) kullandığı traktör, ilçeye bağlı Akçiğdem köyü yakınlarında arazide kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücünün kurtarılması için vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücü Kececi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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trafik kazası Erzincan traktör

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