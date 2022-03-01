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Erzincan'da dorsesi devrilince çekicisi havaya kalkan tırın sürücüsü yaralandı

01.03.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırın havaya kalkan çekici kısmındaki sürücü mahallinden itfaiyenin uzattığı merdiven yardımıyla çıkartılabilen sürücü hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da dorsesi devrilince çekicisi havaya kalkan tır sürücüsü hafif yaralandı.

Cesur Özkalan'ın (50) kullandığı 34 FV 8298 plakalı zift yüklü tırın dorsesi, Erzincan-Erzurum kara yolu Mertekli köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Dorsenin devrilmesi sırasında tırın çekici kısmı havaya kalktı. Çekicinin, arka lastikleri üzerinde tamamen havaya kalktığı olayda tır sürücüsü yaralandı.

Sürücünün, tırın havaya kalkan kupa kısmından aşağı inemediğini gören vatandaşlar olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis görevlileri ile jandarmayı çağırdı.

Gelen itfaiye ekiplerince merdiven aracından uzatılan merdiven yardımıyla çekicinin sürücü mahallinden alınabilen Özkalan, sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkalan'ın kazadan hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda kısmen aksayan trafik, tırdan yola dökülen ziftin itfaiye ve Karayolları görevlilerince temizlenmesiyle normale döndü.

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