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Erzincan'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

17.10.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, düzensiz göçmenlerin batı illerine geçişini sağladığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan Fen Lisesi Kavşağı çevresinde yaptıkları kontrolde, 25 plakalı minibüs içerisinde batı illerine gitmekte olan bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

İncelemede, yurda kaçak girdikleri ve kimliksiz oldukları belirlenen göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen Ş.Y, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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