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Erzincan'da evde kumar oynayan 6 kişiye para cezası

ERZİNCAN HABERLERİ  | 19.10.2020 19:06 | Son Güncelleme

Şüphelilere hem kumardan hem de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir evde kumar oynadıkları öne sürülen 6 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi Kızılay Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Evde iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edilen Afganistan uyruklu G.H, E.E, M.S, A.M, T. N. ile yer temininde bulunan şüpheli Z.S.M. yakalandı. 345 lira ile kumarda oyun için kullanılan iskambil kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu 6 kişiye kumar oynamaktan ve yeni tip koronavirüs (Koavid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden Z.S.M'ye ayrıca "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

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