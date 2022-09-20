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Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

20.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı mahallelerde ve Üzümlü ilçesinde evlerin kapılarının kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve güvenlik kamerası kayıtları incelemesi sonucu kimliği belirlenen zanlı B.Ç. (23), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yaklaşık 3 ay önce kentte geldiği ve hırsızlık öncesi boş evleri belirlemek için keşif yaptığı belirlenen zanlının evlerden yaklaşık 50 bin lira çaldığı anlaşıldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan B.Ç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Şüpheli Erzincan hırsızlık Adliye asayiş

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