YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da freni arızalanan hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Erzincan'da freni arızalanan hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

AA AA
24.01.2024 10:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde freni arızalanan hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Fatih Mahallesi Erzincan Bulvarı'nda, Kurban Çöpür'ün (50) kullandığı 24 AAT 239 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freni arızalandı.

Yokuş aşağı hızlanan kamyonu durduramayan Çöpür, yaklaşık 4 kilometre kamyonun lastiklerini kaldırım taşlarına sürterek yavaşlatmaya çalıştı.

Bulvar bitişinde Erzincan-Erzurum kara yoluna çıkan kamyon orta refüje çarparak 10 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen kamyondan kendi çabasıyla çıkan Çöpür, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çöpür'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası Erzincan-Erzurum kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yoldan geçen başka araç içerisinden cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, freni arızalanan kamyonun kaldırıma sürterek yavaşlatılmaya çalışılması yer alıyor. Kayıtlara, bulvardan geçen kamyonun şarampole devrilmesi ve sürücünün araçtan çıkması yansıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik denetiminde 820 araca ceza yağdıTrafik denetiminde 820 araca ceza yağdı
Erzincan Valisi Aydoğdu’nun acı günüErzincan Valisi Aydoğdu’nun acı günü
Beyoğlu’nda binada çıkan yangın korkuttu: Mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldıBeyoğlu’nda binada çıkan yangın korkuttu: Mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Erzincan Üzümlü kamyon

Erzincan Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:39
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Erzincan Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

Doğa eczanesi
Uzumlu
Güliz eczanesi
Cayirli
Zübeyde eczanesi
Merkez
Bariş eczanesi
Tercan
Şifa eczanesi
Merkez
Refahiye eczanesi
Refahiye
Fatma eczanesi
Ilic
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.