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  4. Erzincan’da gençler verem hastalığı konusunda bilgilendirildi

Erzincan’da gençler verem hastalığı konusunda bilgilendirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

Erzincan’da 73.

Erzincan’da 73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla gençler verem hastalığı konusunda bilgilendirildi.
Her yıl Ocak ayının ilk haftasında kutlanan Verem Savaşı Eğitimi ve Propaganda Haftası ile ilgili olarak Erzincan Gençlik Merkezinde verem hastalığı ve hastalıkla mücadele konusunda gençlere eğitim semineri verildi. Erzincan Verem Savaş Dispanseri İl Koordinatörü Dr. Ertan Murat tarafından verilen eğitimde Hastalığın bulaşıcı ancak tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekildi.
Dr. Murat, hastalığın akciğerlerde oluşup, tüm vücuda dağılabildiğini söyledi. Dr. Ertan Murat verem hastalığının bilinen en eski hastalıklardan birisi olması, sebebinin kesin olarak bilinmesi,tedavisinin mümkün olmasına ve üstelik korunulabilir bir hastalık olmasına karşın halen dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya devam ettiğini vurguladı. Murat “Ülkemizde tüberküloz tedavisi ücretsizdir. Tüberküloz tedavisi standarttır. Bu standart tedavi, hastanede ya da dispanserde aynı şekilde düzenlenir. Yeni tüberküloz hastalarının tedavisinde standart tedavide genellikle iki ay 4 farklı ilaçla ve dört ay 2 ayrı ilaçla olmak üzere 6 aylık tedavi uygulanmaktadır. Tedavide kullanılan bütün ilaçlar verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz verilir. Tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. Buna doğrudan gözetimli tedavi denilir. Tedavinin dispanserde ya da hastanede başlanması gerekir. Aylık takiplerinin de dispanserde yapılması uygundur. Tedaviyi sonlandırana kadar özenle sürdürmek gerekir” ifadelerini kullandı. Programın sonunda gençlere verem eğitimi konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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