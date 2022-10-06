Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasındaki kontrollerde bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta kimliği olmayan 5 yabancı uyruklu bulunduğunu belirledi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan U.Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

