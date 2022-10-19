Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, dün Akyazı uygulama noktasında bir otobüste yakaladığı 8 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına aldığı İran uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Mohammad D, Touhıd P, Jalal E. ve Manouchehr S. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 4 zanlı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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