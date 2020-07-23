YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.07.2020 17:56 | Son Güncelleme

Erzincan'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hayatını kaybeden Kore gazisi Alaattin Tuncay, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kore gazisi Tuncay, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, dün akşam 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Alaattin Tuncay'ın cenazesi, Camii Kebir Camisi'nde kılınan namazın ardından Terzibaba Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Tuncay'ın ailesinin yanı sıra Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş ve bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:06
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:51
Yatsı
21:29

Erzincan Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Burak Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.