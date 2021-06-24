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Erzincan'da inşaattan elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

24.06.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da inşaattan elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da inşaattan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Demirkent Mahallesi'nde bir inşattın panosundan yaklaşık 50 bin lira değerinde elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısı R.A (23) ve Y.A'yı (21) yakaladı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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