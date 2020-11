Erzincan’da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda sürücüleri bilgilendirdi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla, kar lastiklerinin önemi ile ilgili sürücülere detaylı bilgiler verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istatistiklere göre jandarma sorumluluk bölgesinde, 2015-2019 yılları arasında (5 yıllık dönemde) meydana gelen toplam (747) kazanın Aralık-Ocak-Şubat aylarında (101 kaza) ve il yolları ile köy yollarında yoğunlaştığı tespit edildi. Kazaların yüzde 68’inin yoldan çıkma ve devrilme, savrulma takla şeklinde meydana geldiği görüldü.

Kış aylarında ve özellikle kar yağışının başlaması ile birlikte tedbirsiz ve dikkatsiz araç kullanan sürücülerin seyahatleri esnasında çeşitli sıkıntılar yaşadıkları ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gözlemlenmekte.

Araçlarında zincir ve/veya kış lastiği kullanmayan sürücülerin kayarak yoldan çıktıkları, yol üzerinde kazaya sebep oldukları ya da dik eğimli yol üzerinde kaygan zeminden dolayı çıkamayarak yolda kaldıkları ve bu nedenlerle diğer araç sürücüleri ile kendi can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürdükleri tespit edildi.

Bu yaşanan olumsuzlukların, gerekli tedbirlerini önceden almayan sürücüler sayesinde önümüzdeki dönemde de tüm yollarda sıklıkla yaşanabileceği değerlendirilmekte.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun “Kış Lastiği Zorunluluğu” başlıklı 65/A maddesine istinaden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanarak 1 Nisan 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve 01 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin” 7’inci maddesine göre şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda valilik onayı ile İl Jandarma Komutanlığınca 01 Ekim - 01 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulamaya konulan kış lastiklerinin takılması konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında “Kış Lastiği Sizi Hayatta Tutar” isimli Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Modeli proje uygulaması hazırlandı.

Proje çalışmaları kapsamında, bugüne kadar, jandarma trafik timleri marifetiyle 3 bin 275 sürücüye bilgilendirme yapılarak, kurulan stantlarda kış lastiği kullanımı ve önemi ile kış aylarında araç kullanma teknikleri konularında teorik; zincir takma/sökme konusunda ise pratik eğitimler verilerek, katılımcı vatandaşlara “Eğitime Katılım Belgesi” düzenlendi..

GSM firmaları aracılığı ile de 3 bin 780 vatandaşa uyarıcı ve bilgilendirici kısa mesaj göndermek suretiyle ulaşılarak hazırlanan bin adet el broşürlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje çalışması ile; vatandaşların trafikte can ve mal güvenliklerinin sağlanarak güvenli ve huzurlu seyahat edebilmelerinin temin edilmesi, trafik kazaları neticesinde ölüm ve yaralanma riskinin ortadan kaldırılması hedeflenmekte.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, trafikte yer alan tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasına aralıksız devam edilmekte.