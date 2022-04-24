Erzincan'da jeotermal kaynak ruhsatı verilecek

Erzincan'da jeotermal kaynak işletme sahasına 3 yıllık ruhsat verilecek.
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Başkanlık, Erzincan'ın Merkez ilçesinde jeotermal kaynak doğal mineralli su jeotermal kökenli gaz arama ruhsat sahasına 3 yıllık ruhsat vermek üzere açık teklif usulüyle kira ihalesi yapacak.
Toplam 2157,37 hektar alandaki arama sahasının ihalesi, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30'da Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.
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