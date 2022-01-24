YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı

Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı

24.01.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas kara yolunda etkisini artıran kar nedeniyle yolda bekleyenlere asker ve polislerce çorba dağıtıldı.

Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle karayolunda çok sayıda sürücü araçlarını park alanına çekerek beklemeye başladı.

Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri, araçlarında bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıErzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:39
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
19:00
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.