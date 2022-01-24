Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas kara yolunda etkisini artıran kar nedeniyle yolda bekleyenlere asker ve polislerce çorba dağıtıldı.

Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle karayolunda çok sayıda sürücü araçlarını park alanına çekerek beklemeye başladı.

Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri, araçlarında bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu.



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